Ganz schlecht Critical Elements!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Critical Elements Lithium-Aktie beträgt aktuell 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass Critical Elements Lithium überkauft ist (Wert: 72,64), was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also eine "Schlecht"-Bewertung für Critical Elements Lithium.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf die Aktie von Critical Elements Lithium. Die Diskussion war an drei Tagen von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Was das langfristige Stimmungsbild betrifft, zeigt die Analyse der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung, dass die Aktivität in Bezug auf Critical Elements Lithium unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Critical Elements Lithium im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,8 Prozent erzielt, was 36,14 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Stufe.