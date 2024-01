Ganz schlecht Covestro!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Analyse von Covestro zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen stabil, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Covestro-Aktie zeigt einen Wert von 100, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 57,81 weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Covestro.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um Covestro. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft, basierend auf vier Gut-Signalen und keinem Schlecht-Signal.

Im Branchenvergleich erzielte Covestro in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +38,01 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um -10,39 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag Covestro um 38,01 Prozent über dem Durchschnitt.

Insgesamt wird Covestro aufgrund der positiven Anlegerstimmung und der starken Performance im Branchenvergleich als "Gut" eingestuft.