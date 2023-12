Ganz schlecht Covalon!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Covalon eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Covalon von 0,97 CAD mit -41,21 Prozent Entfernung vom GD200 (1,65 CAD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 1,13 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -14,16 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Covalon-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte Covalon in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -40,17 Prozent. Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche sind im Durchschnitt um -26,81 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -13,36 Prozent für Covalon führt. Im "Gesundheitspflege"-Sektor hatte Covalon eine Rendite von -22,9 Prozent, was 17,27 Prozent unter dem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Covalon mit 0 Prozent 1,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Biotechnologie"-Branche. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.