Ganz schlecht Container Store!

Die technische Analyse bezieht sich darauf, dass Trendfolge-Indikatoren anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der in diesem Fall als 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Container Store-Aktie beträgt 2,62 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,32 USD liegt, was einer Abweichung von -11,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Container Store-Aktie. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,98 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +17,17 Prozent darüber liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Container Store-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Container Store-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,01 Prozent erzielt, was 46,72 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -7,29 Prozent, und die Container Store-Aktie liegt aktuell 39,71 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse hat die Container Store-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,27, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 88 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Spezialität Einzelhandel" von 37. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Diskussionen rund um die Container Store-Aktie auf Plattformen der sozialen Medien deuten auf überwiegend negative Meinungen und Stimmungen hin. In den vergangenen Wochen wurden vermehrt negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Anlegerstimmung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Aktie von Container Store bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet.