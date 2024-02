Ganz schlecht CompuGroup Medical!

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die technische Analyse der Compugroup Medical &-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 40,2 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 29,74 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 36,11 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Empfehlung für die Compugroup Medical &-Aktie, da der RSI7 bei 82,11 und der RSI25 bei 75,36 liegt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Gegensatz dazu zeigt die Anlegerstimmung ein überwiegend positives Bild mit acht positiven und fünf negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Die Stimmungsanalyse und die bestätigten Handelssignale führen zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält die Compugroup Medical & von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.