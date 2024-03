Ganz schlecht Community /VT!

Die technische Analyse der Community -Vt-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 17,37 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 16,18 USD liegt, was einer Abweichung von -6,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs der Aktie von 17,22 USD unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (-6,04 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Community -Vt mit einem Wert von 6,2 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Branche "Handelsbanken", was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 134,9, womit sich ein Abstand von 95 Prozent errechnet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Community -Vt-Aktie hat einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis einen Wert von 60,1, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Community -Vt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Community -Vt mit 5,12 Prozent momentan niedriger ist als der Branchendurchschnitt (138,32%). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.