Ganz schlecht Cloudbreak Discovery!

Die technische Analyse der Cloudbreak Discovery-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,57 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,4 GBP weicht um -29,82 Prozent vom Durchschnitt ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,44 GBP) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-9,09 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cloudbreak Discovery-Aktie also ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass der RSI7 aktuell bei 100 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt hingegen bei 50,79, was bedeutet, dass hier weder Überkauf noch Überverkauf vorliegt und das Wertpapier somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Cloudbreak Discovery-Wertpapier also ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Gut" führt. Die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von Cloudbreak Discovery wird daher als "Gut" angemessen bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat und das Unternehmen mehr Beachtung erfahren hat als üblich. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Cloudbreak Discovery-Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung der Cloudbreak Discovery-Aktie auf Basis der technischen Analyse, während die Anlegerstimmung und das Sentiment eher positiv ausfallen.