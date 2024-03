Ganz schlecht Clorox!

Analystenbewertung: Für Clorox liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 1 Neutral und 5 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Schlecht"-Rating entspricht. Auch die kürzlich abgegebene Bewertung für die Aktie durchschnittlich "Schlecht" (0 Gut, 0 Neutral, 1 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 135,5 USD, was einem potenziellen Rückgang von -13,71 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Clorox-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 24 für die Clorox-Aktie, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: Clorox verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 1,61 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Haushaltsprodukte"-Branche eine Underperformance von -144,5 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite 29,3 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Clorox festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Insgesamt erhält Clorox daher auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.