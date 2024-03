Ganz schlecht Citi Trends!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit eine gute Messgröße für überkaufte oder unterkaufte Titel darstellt. In Bezug auf die Citi Trends-Aktie zeigt sich, dass der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 84 hat, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 7-Tage-RSI im Gegensatz zum RSI auf 25-Tage-Basis (57,33). Auf dieser Basis kann festgestellt werden, dass Citi Trends hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Citi Trends.

Von fundamentaler Seite betrachtet gilt die Aktie von Citi Trends als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 16,81 53 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 35,71 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Analyse die Einstufung "Gut".

In den sozialen Medien wurde Citi Trends in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene führt. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt jedoch ein gemischtes Bild: Während sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eintrübte, fand die Diskussion über das Unternehmen keine signifikante Veränderung. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Stimmung und zu einem "Neutral"-Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität. Insgesamt erhält die Citi Trends-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.