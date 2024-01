Ganz schlecht Chongqing Lummy Pharmaceutical!

Der Aktienkurs von Chongqing Lummy Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,38 Prozent erzielt, was 4,57 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,45 Prozent, wobei Chongqing Lummy Pharmaceutical aktuell 6,83 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Aktie bei 3,75 CNH liegt, was einem ähnlichen Niveau entspricht. Daher erhält Chongqing Lummy Pharmaceutical eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 3,97 CNH, was einer Abweichung von -5,54 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Chongqing Lummy Pharmaceutical waren. Das Stimmungsbarometer zeigt an, dass die Anleger größtenteils positiv eingestellt sind, weshalb die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf Dividenden schüttet Chongqing Lummy Pharmaceutical derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.