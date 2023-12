Ganz schlecht China Xinhua Education!

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität für China Xinhua Education ergibt ein neutrales Bild. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso hat die Diskussionsintensität keine bedeutende Veränderung gezeigt, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von China Xinhua Education als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 3,38 insgesamt 89 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Verbraucherdienste". Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Bezogen auf die Aktienkursentwicklung hat China Xinhua Education in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -31,92 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche im Durchschnitt um 1,41 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -33,33 Prozent für China Xinhua Education führt. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, mit einer Rendite von 41,38 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die China Xinhua Education-Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weisen auf eine negative Abweichung hin.

Insgesamt erhält das Unternehmen sowohl in der fundamentalen Analyse als auch in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.