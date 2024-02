Ganz schlecht China Public Procurement!

Die Aktie von Cherish Sunshine wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 5,35 insgesamt 87 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", der bei 42,4 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für Cherish Sunshine festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Informationstechnologie") ergibt sich, dass die Aktie von Cherish Sunshine im vergangenen Jahr eine Rendite von -61,54 Prozent erzielt hat, was 40,12 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -18,5 Prozent, und Cherish Sunshine liegt aktuell 43,04 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Cherish Sunshine derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,45 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende, aufgrund einer Differenz von lediglich 6,45 Prozentpunkten.