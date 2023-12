Ganz schlecht Challenger Exploration!

Weitere Suchergebnisse zu "Challenger":

Die Aktie der Challenger Gold wird derzeit intensiv im Internet diskutiert, wobei die Diskussionsintensität als durchschnittlich eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Challenger Gold-Aktie ein Durchschnitt von 0,11 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,067 AUD, was einer Abweichung von -39,09 Prozent entspricht und daher zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 0,08 AUD unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,25 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend negative Meinungen und Themen in Bezug auf Challenger Gold, was zu einer schlechten Einschätzung des Unternehmens führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Challenger Gold als neutral eingestuft, mit einem Wert von 80 für den RSI7 und einem Wert von 65,71 für den RSI25, was zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis schlechte Einschätzung der Aktie der Challenger Gold basierend auf verschiedenen Kriterien, einschließlich der Diskussionen in den sozialen Medien und der technischen Analyse.