Ganz schlecht Ceva!

Das Unternehmen Ceva verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,96 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ceva-Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht". Das Sentiment und der Buzz rund um Ceva zeigen ebenfalls eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse ergibt eine neutrale Bewertung aufgrund des aktuellen Trends des Aktienkurses im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Jedoch ergibt sich eine positive Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. Insgesamt wird die Ceva-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,26 Prozent erzielt hat, was 31,51 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt Ceva sogar 39,09 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.