Ganz schlecht Ceva!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertung für die Ceva-Aktie abgegeben. Diese eine Bewertung war positiv, was zu einem "Gut"-Rating für die Ceva-Aktie führt. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ein ähnliches Bild, da innerhalb eines Monats ebenfalls eine positive Einschätzung vorliegt. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, liegt bei 28 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 14,33 Prozent entspricht.

Im Hinblick auf die Dividende liegt die Dividendenrendite des Unternehmens bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine geringere Rendite bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Ceva und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Ceva eine positive Einschätzung.

Im Branchenvergleich ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,26 Prozent erzielt hat, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") einer Unterperformance von 605,43 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt Ceva deutlich darunter.

Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.