Ganz schlecht Ceva!

In den letzten zwei Wochen wurde Ceva von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als sehr positiv bewertet. Dies ergab eine Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Außerdem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Gut" eingestuft. Die Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung ergibt daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Die Dividendenrendite für Ceva beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt (0) für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Ceva von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung rund um die Aktie wird durch die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung beurteilt. In Bezug auf Ceva zeigte die Beitragsanzahl eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Ceva weist laut unserer Messung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Ceva in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -9,09 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage mit dem aktuellen Kurs ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.