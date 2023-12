Ganz schlecht Centre Testing!

Die Centre Testing-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,36 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,37 Prozent deutlich niedriger ist. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Stimmung bezüglich der Centre Testing-Aktie. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Centre Testing-Aktie mit -34,27 Prozent mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,37 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit -35,64 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Centre Testing-Aktie derzeit bei 18,3 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 14,01 CNH liegt, was einem Abstand von -23,44 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von -8,61 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Centre Testing-Aktie in den Bereichen Dividende, Anleger-Stimmung, Branchenvergleich Aktienkurs und technische Analyse negative Bewertungen erhält.