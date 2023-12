Ganz schlecht Capstone Therapeutics!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über die Aktie von Capstone Therapeutics diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch die positiven Themen rund um Capstone Therapeutics wurden in den letzten Tagen verstärkt im Meinungsmarkt behandelt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von 50 zeigt an, dass die Capstone Therapeutics weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 100, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Demnach wird die Einstufung auf dieser Basis als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält die RSI somit eine Einstufung als "Schlecht".

Wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der Capstone Therapeutics-Aktie von 17,37 USD mit dem aktuellen Kurs (5,2 USD) vergleicht, ergibt sich eine Abweichung von -70,06 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem Wert von 6,7 USD eine Abweichung von -22,39 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Aktivität in den sozialen Medien in Bezug auf Capstone Therapeutics war langfristig betrachtet stark, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.