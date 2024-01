Ganz schlecht Canterbury Park!

Die technische Analyse der Canterbury Park zeigt, dass der aktuelle Kurs von 19,93 USD 7,52 Prozent unter dem GD200 (21,55 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, bei 19,49 USD, was ein "Neutral"-Signal bedeutet, da der Abstand +2,26 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Canterbury Park-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Canterbury Park mit 1,42 Prozent 1,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle KGV von Canterbury Park 19, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" mit einem Durchschnitt von 51 zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Canterbury Park mit -18,62 Prozent mehr als 29 Prozent darunter. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 36,85 Prozent, wobei Canterbury Park mit 55,47 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.