Ganz schlecht CanAlaska Uranium!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Canalaska Uranium liegt derzeit bei 83,33, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 63,04 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite der Canalaska Uranium beträgt 0 Prozent, was 8,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch, 8,29) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Beim Sentiment und Buzz spielen weiche Faktoren eine Rolle, darunter die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität der Aktie von Canalaska Uranium zeigt eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Beobachtung der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Canalaska Uranium eingestellt waren. Es gab fünf positive und sechs negative Tage, sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Canalaska Uranium von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.