Ganz schlecht CLP!

Clp-Aktie erhält unterschiedliche Bewertungen

Die Clp-Aktie wird derzeit als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14,74 liegt, was einem Abstand von 34 Prozent zum Branchen-KGV von 10,99 entspricht. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 4,92 Prozent, was 1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,92 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Clp-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung erzielte Clp in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,76 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche "Stromversorger" im Durchschnitt um -22,85 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +38,62 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Clp-Aktie in den letzten Monaten wenig Aktivität aufwies. Daher erhält Clp in diesem Bereich die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Clp daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.