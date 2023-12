Ganz schlecht CK Life Sciences!

Der Aktienkurs von Ck Life Sciences Int'l hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,98 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Rendite damit 10,89 Prozent unter dem Durchschnitt (-9,08 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt -8,04 Prozent, und Ck Life Sciences Int'l liegt aktuell 11,93 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Ck Life Sciences Int'l beträgt derzeit 1,19 Prozent und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 3,5 Prozent. Dies führt zu einer Differenz von -2,31 Prozent zur Branche, weshalb die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,74 HKD für den Schlusskurs der Ck Life Sciences Int'l-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,62 HKD, was einem Unterschied von -16,22 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (0,66 HKD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -6,06 Prozent unter diesem Durchschnitt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ck Life Sciences Int'l beträgt derzeit 56, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 39 als überbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.