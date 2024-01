Ganz schlecht CGX Energy!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Cgx Energy beträgt das aktuelle KGV 102. Andere Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" haben im Durchschnitt ein KGV von 43. Aus fundamentaler Sicht ist Cgx Energy daher derzeit überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Cgx Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 des Wertes liegt bei 1,07 CAD, während der Kurs der Aktie (0,35 CAD) um -67,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,47 CAD zeigt eine Abweichung von -25,53 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Cgx Energy spiegeln ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion ist daher der Auffassung, dass das Unternehmen bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet werden kann.

In Bezug auf die Dividende weist Cgx Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 97.26%. In dieser Kategorie erhält die Cgx Energy-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch".