Ganz schlecht CASH Financialrvices!

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Cash Services von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Überwiegend neutrale Themen wurden in Bezug auf den Wert angesprochen, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Anlegerstimmung auf neutraler Ebene liegt. Die Gesamtbeurteilung der Anlegerstimmung ergibt somit eine neutrale Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength Index (RSI) auf. Aktuell zeigt der RSI für Cash Services einen Wert von 100, was auf eine Überkaufssituation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "Schlecht".

Aktuell bietet die Aktie von Cash Services eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einem geringeren Ertrag von 5,89 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,4 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,3 HKD liegt, was eine Abweichung von -25 Prozent ergibt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,37 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-18,92 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.