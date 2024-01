Ganz schlecht BlueLinx!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bluelinx auf 9 festgesetzt, was bedeutet, dass die Börse 9,79 Euro für jeden Euro Gewinn von Bluelinx zahlt. Dieser Wert liegt um 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Basis des KGV wird Bluelinx daher als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Bluelinx eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" basierend auf einer Analystenbewertung von 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, aber die durchschnittliche Kursprognose von 105 USD für das Wertpapier deutet auf ein Abwärtspotenzial von -4,24 Prozent hin. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Bluelinx in den letzten 12 Monaten mit 57,76 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2308,53 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Bluelinx eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Schlecht" einstuft.