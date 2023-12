Ganz schlecht BlockMint Technologies!

Die Blockmint-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,035 CAD gehandelt, was einem Rückgang von 12,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 ebenfalls 12,5 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Blockmint derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,89 Prozent in der "Software"-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Blockmint nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, da das KGV mit 7,02 insgesamt 81 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Software", der bei 36,75 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".