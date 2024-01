Ganz schlecht Bestsun Energy!

Bestsun Energy hat in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -2,38 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der Branche "Gasversorgungsunternehmen" im Durchschnitt um 0,06 Prozent, was bedeutet, dass Bestsun Energy in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -2,44 Prozent verzeichnete. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" hatte eine mittlere Rendite von 0,06 Prozent, und Bestsun Energy lag 2,44 Prozent unter diesem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Die Analyse von Bestsun Energy auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Bestsun Energy bei 4,37 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 3,89 CNH liegt, was einem Abstand von -10,98 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich eine Differenz von -5,58 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Bestsun Energy liegt bei 58,82 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt einen Wert von 70, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Bestsun Energy derzeit in verschiedenen Kategorien wie Branchenvergleich, Stimmung und technischer Analyse als "Schlecht" eingestuft wird.