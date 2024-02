Ganz schlecht Bayer AG!

Die Bayer-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 28,93 EUR verzeichnet, was einem Abstand von -8,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 -32,97 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Arzneimittel"-Branche hat Bayer in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,34 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -42,61 Prozent entspricht. Im "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Unterperformance bei 42,18 Prozent. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Bayer beträgt aktuell 32,56 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 69,48 und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt wird Bayer damit in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmungsänderung der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in diesem Bereich führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Punkt führt. Insgesamt erhält die Bayer-Aktie ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Stimmungslage und Diskussionsintensität.