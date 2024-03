Ganz schlecht BayWa!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Baywa liegt der RSI bei 69,81, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25 beträgt 58,56, was ebenfalls zu einer neutrale Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Baywa mit einer Rendite von -27,77 Prozent mehr als 33 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt Baywa mit 34,59 Prozent deutlich unter der mittleren Rendite. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für Baywa ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Jedoch zeigen weitergehende Studien und Untersuchungen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Schlecht" Signal, obwohl die Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung "Gut" ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Baywa-Aktie am letzten Handelstag bei 28,05 EUR lag, was einem Unterschied von -14,12 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 32,66 EUR entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 29,3 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Baywa eine neutrale Bewertung sowohl aus der technischen Analyse als auch aus dem Anleger-Sentiment, während die Wertentwicklung der Aktie im Vergleich zur Branche eine negative Bewertung erhält.