Ganz schlecht Basanite!

Die technische Analyse der Basanite-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs (0,015 USD) weicht daher um -62,5 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,03 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von -50 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Basanite-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Anlegerstimmung und Diskussion in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Basanite eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Basanite daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Dividendenpolitik von Basanite weist eine deutlich niedrigere Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemiebranche auf. Mit einer Differenz von 8273,88 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Bewertung "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Basanite über einen längeren Zeitraum zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate.