Ganz schlecht Baidu!

Die technische Analyse der Baidu-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 125,43 HKD liegt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 99,2 HKD, was einem Unterschied von -20,91 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (110,46 HKD) liegt mit einem Unterschied von -10,19 Prozent unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz der Aktie lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Baidu überwiegend negativ diskutiert, was zu einer aktuellen "Schlecht"-Einschätzung führt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), ergibt für die Baidu-Aktie einen Wert von 83,33, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt wird die Baidu-Aktie also aufgrund verschiedener Faktoren als "Schlecht" bewertet.

