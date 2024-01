Ganz schlecht B&S Banksysteme!

Die B+s Banksysteme-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,64 EUR verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,45 EUR, was einer Abweichung von -11,59 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,6 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -9,38 Prozent und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die B+s Banksysteme-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über B+s Banksysteme in den sozialen Medien. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei 82,76, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 74, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In fundamentaler Hinsicht weist die B+s Banksysteme-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,06 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Software" liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.