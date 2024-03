Ganz schlecht BCEPref AC!

Die Aktie von Bce hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -12,01 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses verzeichnet. Auch in den letzten 50 Handelstagen lag der Schlusskurs mit 8,16 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Somit erhält die Bce-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte Bce in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,64 Prozent, was eine Underperformance von -12,17 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche bedeutet. Im Sektorvergleich lag Bce jedoch 5,4 Prozent über dem Durchschnitt. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite von Bce liegt derzeit bei 7,06 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 49,99 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Bce-Aktie aus charttechnischer Sicht eher schlecht abschneidet und auch die Dividendenrendite unterdurchschnittlich ist. Allerdings lag das Unternehmen im Sektorvergleich über dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Anleger-Stimmung ist positiv, aber es gibt auch einige negative Signale. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.