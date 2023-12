Ganz schlecht Azure Minerals!

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie sind wichtige Faktoren, die neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet widerspiegeln. Im Falle von Azure Minerals zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Messung der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Aktie von Azure Minerals ein "Neutral"-Rating zu. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ergibt für die Aktie einen Wert von 7,14 für den RSI7 und 70,11 für den RSI25. Während der RSI7 eine "Gut"-Empfehlung nahelegt, bedingt der RSI25 eine "Schlecht"-Einstufung, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Azure Minerals-Aktie zeigt positive Entwicklungen, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3,69 AUD lag, was einem Unterschied von +90,21 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Tendenzen und erhalten daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält Azure Minerals eine positive Einschätzung bezüglich der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich hingegen als besonders negativ, wie die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen der vergangenen zwei Wochen ergibt. Die überwiegend neutralen Themen in den vergangenen Tagen führen zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Schlecht". Insgesamt wird daher eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der Messung der Anleger-Stimmung erzeugt.