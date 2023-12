Ganz schlecht Aurora Cannabis!

Die Aktie von Aurora Cannabis hat in den letzten Monaten eine negative Entwicklung durchgemacht. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,76 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,64 CAD lag, was einem Unterschied von -15,79 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Allerdings ergibt sich eine andere Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. In diesem Fall liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Institutionelle Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Aurora Cannabis-Aktie 0 mal als "Gut", 2 mal als "Neutral" und 0 mal als "Schlecht" bewertet, was zu einem langfristigen Rating von "Neutral" führt. Für den aktuellen Kurs von 0,64 CAD wird eine Entwicklung von 10,16 Prozent erwartet, was zu einem mittleren Kursziel von 0,71 CAD führt. Dies wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Zudem hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

