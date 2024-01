Ganz schlecht At, S Austria Technologie, Systemtechnik!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die At&s Austria Technologie & Systemtechnik-Aktie, so liegt der Wert aktuell bei 85. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein neutraleres Bild, mit einem Wert von 58,62, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die At&s Austria Technologie & Systemtechnik-Aktie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) erscheint die At&s Austria Technologie & Systemtechnik-Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 47,64 weist sie einen Abstand von 87 Prozent zum Branchen-KGV von 25,52 auf. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Unsere Analysten haben die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich At&s Austria Technologie & Systemtechnik untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zudem ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie mit einem "Gut". Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

