Ganz schlecht Archon Minerals!

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Archon Minerals eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Archon Minerals daher von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung erhalten.

In Bezug auf die Dividende weist Archon Minerals eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" besitzt im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 3 Prozent. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Archon Minerals wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 100, was darauf hindeutet, dass Archon Minerals überkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Abschnitt als "Schlecht" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Archon Minerals eine Performance von -23,53 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,09 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -12,44 Prozent im Branchenvergleich für Archon Minerals. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.