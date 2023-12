Ganz schlecht ArcLightn TransitionII!

Die Aktienanalyse von Opal Fuels zeigt, dass von insgesamt 5 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 4 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein Rating von "Gut" für die Aktie. Im vergangenen Monat wurden keine Analystenupdates zu Opal Fuels veröffentlicht. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 12,52 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um 124,31 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 5,58 USD. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Gut". Insgesamt erhält Opal Fuels von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Opal Fuels-Aktie in den letzten Monaten nur eine geringe Aktivität im Netz aufweist. Daher erhält Opal Fuels für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Wert für Opal Fuels.

Die Anleger-Stimmung bei Opal Fuels in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Demnach ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Opal Fuels-Aktie mit 5,58 USD 19,48 Prozent unter dem GD200 (6,93 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,16 USD, was zu einem Abstand von -9,42 Prozent führt und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für den Aktienkurs von Opal Fuels, basierend auf der charttechnischen Bewertung.