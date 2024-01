Ganz schlecht Applyflow!

In den letzten Wochen wurde bei Applyflow eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, die darauf hindeutet, dass die Marktteilnehmer eher negativ eingestellt sind. Dies führt zu einer Bewertung des Sentiments als "Schlecht". In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammenfassend erhält Applyflow daher in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Applyflow wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und führt somit zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Applyflow-Wertpapier damit in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Applyflow diskutiert wurde. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt positiv bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Applyflow mit 0,02 AUD angegeben, während der aktuelle Kurs bei 0,016 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -20 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt ebenfalls 0,02 AUD, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Applyflow daher in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet.