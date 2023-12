Ganz schlecht Anhui Gujing Distillery!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Anhui Gujing Distillery ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Anhui Gujing Distillery bei 227,5 CNH liegt und damit um 14,99 Prozent unterhalb des GD200 (267,62 CNH) liegt, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 259,93 CNH, was zu einem Abstand von -12,48 Prozent führt und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird der Aktienkurs der Anhui Gujing Distillery als "Schlecht" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Anhui Gujing Distillery eine Rendite von 1,13 % aus, was 0,52 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,65 %. Dies führt zur Einstufung "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Anhui Gujing Distillery als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 73,22 liegt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.