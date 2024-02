Ganz schlecht American Woodmark!

Die Analyse der American Woodmark durch Analysten ergab eine neutrale Bewertung, da in den letzten 12 Monaten 0 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlung und keine schlechten Bewertungen vorlagen. Das aktuelle Kursziel der Analysten liegt bei durchschnittlich 79 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -13,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutlich positives Stimmungsbild für American Woodmark. In den letzten Wochen wurden überwiegend neutrale Themen diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet werden kann.

Der Relative Strength Index (RSI) für die American Woodmark zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis neutrale Werte von 58,61 und 48,19 Punkten. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für den RSI.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergab hingegen eine geringe Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale bis negative Gesamtbewertung für die American Woodmark, basierend auf den Analysen der Analysten, der Anlegerstimmung, des RSI und des Sentiments im Netz.