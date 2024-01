Ganz schlecht Alstom!

Der Aktienkurs von Alstom hat im vergangenen Jahr eine negative Rendite von -15,28 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Alstom somit um 15,28 Prozent unter dem Durchschnitt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Maschinen-Branche beträgt durchschnittlich 0 Prozent, wobei Alstom aktuell um 15,28 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Alstom ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,97, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung führt. Jedoch zeigen die berechenbaren Handelssignale aus den sozialen Medien 9 "Schlecht"-Signale und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Alstom-Aktie am letzten Handelstag bei 11,905 EUR lag, was einem Unterschied von -41,44 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher wird die Aktie charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Beim 50-Tages-Durchschnitt hingegen ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Alstom eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der technischen Analyse, während die fundamentale Basis eine "Neutral"-Bewertung und die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einschätzung zeigen.