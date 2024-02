Ganz schlecht Algonquin Power, Utilities!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Im Falle von Algonquin Power & Utilities liegt das KGV mit 42,47 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Multi-Dienstprogramme", was einem Abstand von 94 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV erhält die Aktie eine eher negative Bewertung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance zeigt sich, dass Algonquin Power & Utilities im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von -8,76 Prozent erzielt hat, was etwas unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Gesamtbranche "Multi-Dienstprogramme" liegt die Rendite mit -7,96 Prozent etwas darunter. Dies führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 9,39 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,1 CAD liegt, was einem Abstand von -13,74 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 8,28 CAD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Algonquin Power & Utilities war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen, die von positiven Themen geprägt waren, und fünf Tagen, in denen negative Kommunikation überwog. Die aktuelle Diskussion zeigt ebenfalls eine verstärkte positive Tendenz, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Allerdings haben statistische Auswertungen der historischen Daten eine Überzahl von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer eher negativen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis leicht positive Gesamteinschätzung der Aktie von Algonquin Power & Utilities.