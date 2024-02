Ganz schlecht Alara Resources!

Die Alara Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 beträgt 0,04 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,036 AUD) um -10 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,04 AUD weist eine Abweichung von -10 Prozent auf, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Alara Aktie einen Wert von 50, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls einen neutralen Wert von 52. Insgesamt ergibt sich daher auch für den RSI die Einstufung "Neutral".

In den sozialen Medien wurde Alara in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu der Einschätzung "Schlecht" der Anleger-Stimmung führt. Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, jedoch eine eher negative Stimmungsänderung, was Alara insgesamt als "Schlecht"-Wert einstuft.

Insgesamt wird die Alara Aktie basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment als "Schlecht" eingestuft.