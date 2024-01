Ganz schlecht Agfa GevaertV ADR!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes für die Aktie von Agfa-gevaert ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat im Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Agfa-gevaert aktuell mit einem Wert von 82,05 überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein neutraler Wert von 54, was zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Agfa-gevaert mit einem aktuellen Kurs von 1,37 EUR -5,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei -34,45 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" führt.

Auch die Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich negativ, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Nutzer haben in den vergangenen zwei Tagen überwiegend negative Themen über Agfa-gevaert aufgegriffen.

Insgesamt ergibt sich aus diesen Analysen, dass die Agfa-gevaert-Aktie aktuell mit einem "Neutral"-Rating bewertet werden muss.