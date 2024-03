Ganz schlecht Adidas!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas: Anleger-Stimmung neutral, fundamentale Analyse und Dividende schlecht bewertet

Die Anleger-Stimmung zu Adidas wurde in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung. Zusätzlich wurden 7 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Fundamental betrachtet ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adidas mit einem Wert von 141,43 deutlich höher als der Branchendurchschnitt in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche (KGV: 28,76). Damit ist der Titel überbewertet und wird als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0,38 Prozent und somit 3,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (3,51 Prozent). Die Dividendenpolitik von Adidas erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei Adidas einen Wert von 26,34, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 38,59 und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Gesamteinschätzung auf diesem Niveau.