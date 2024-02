Ganz schlecht Acciona S.A.!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, so die Analyse von Anlegergesprächen. Insgesamt 11 Tage waren von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Acciona. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Allerdings ergaben statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Es gab 7 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Acciona zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Acciona weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) indiziert dieser die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Acciona liegt bei 68,15, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25 für die Acciona bewegt sich bei 71, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Acciona von 107,5 EUR mit -19,15 Prozent Entfernung vom GD200 (132,96 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50 weist einen Kurs von 123,47 EUR auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Acciona-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.