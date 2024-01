Ganz schlecht Aadi Bioscience!

Das Biotechnologieunternehmen Aadi Bioscience schüttet derzeit im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,48 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 2,48 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Aadi Bioscience nun bei 5,92 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 1,84 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -68,92 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 4,05 USD, was einer Distanz von -54,57 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Aadi Bioscience liegt bei 64,44 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 82,05, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau hinweist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen an zehn Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an zwei Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Aadi Bioscience diskutiert. Basierend auf diesem Anleger-Sentiment wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet.