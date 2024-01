Ganz schlecht AUTO1 Group!

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

Die technische Analyse der Auto-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 7 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,911 EUR weicht damit um -44,13 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 5,38 EUR unter dem letzten Schlusskurs (-27,3 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Auto-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird die Aktivität der Diskussionen und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Auto-Aktie zeigt dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 72,05 Punkten, was bedeutet, dass die Auto-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 76,85 eine Überkauft-Situation, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erfolgt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab ebenfalls überwiegend negative Themen rund um die Auto-Aktie. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.