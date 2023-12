Ganz schlecht ALPEK!

Die technische Analyse der Alpek Sab De Cv-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 16,61 MXN liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 12,53 MXN weicht somit um 24,56 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Hier liegt der Wert bei 12,94 MXN, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Alpek Sab De Cv-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen bei 87,27 liegt, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 53,6 und führt zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Einstufung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alpek Sab De Cv bei 34, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 21,53) als überbewertet angesehen wird. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.